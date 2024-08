Infermiera bresciana salva una donna in arresto cardiaco in spiaggia

Gianantonio Frosio

Alice Amadei, 25 anni di Ghedi, lavora in Cardiologia alla Poliambulanza. Il suo intervento è stato provvidenziale per salvare una 75enne in Liguria

2 ' di lettura

Il medico, il proprietario dello stabilimento, Alice Amadei e due bagnini - © www.giornaledibrescia.it

Uno di quei fortunati incroci del destino, di quelli che cambiano il corso di una vita. E, addirittura, hanno il potere di beffare persino la morte. È accaduto l’altra mattina sulle spiagge della Liguria. In villeggiatura si sono incontrate lei, una donna rumena di 75 anni che lavora come badante in Italia, accudendo una signora di 91 anni; e l’altra, una giovane bresciana che lavora come infermiera alla Poliambulanza. E che ha salvato la vita alla prima. Il malore L’altra mattina infatti, mentr