In «punta di piedi» Beatrice si laurea al Teatro alla Scala

Giulia Bonardi

La 22enne di Montichiari ha concluso il percorso in Accademia con una tesi sul ruolo dello specchio

2 ' di lettura

Beatrice Ardenghi - © www.giornaledibrescia.it

Beatrice Ardenghi, in «punta di piedi», con passione e sacrificio, ha coronato (di alloro) il suo sogno formativo professionale: si è laureata all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano, come insegnante. Precisamente ha ottenuto il «Diploma accademico di primo livello in danza classica a indirizzo tecnico didattico», che è riconosciuto dal Miur, e abilita formalmente all’insegnamento della danza. Beatrice: a scuola alla Scala per diventare insegnante di danza Questa attività (e missione artis