Il sogno di Natascia è «lievitato» dopo il Covid: rilanciato un vecchio forno di Collio

Barbara Fenotti

Formatasi in Cast Alimenti durante il lockdown, Gerardini ha rilevato l’attività che ora si chiama «La Fornarina»

I lockdown, e in generale il periodo della pandemia, hanno costituito per molti un’occasione di scoperta o riscoperta delle proprie passioni. Al contempo le restrizioni hanno però tagliato le gambe a molti sogni, che sono stati spenti sul nascere. Natascia Gerardini, classe 1988, proprio nel 2020 aveva iniziato a frequentare alla Cast Alimenti un corso di alta formazione per panificatore. Già mamma di due bambini, appassionata creatrice di pane e dolciumi, è riuscita a portare a casa il diploma