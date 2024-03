Il Ramadan a Brescia, raccontato dai ragazzi di seconda generazione

Nada El Khattab

È iniziato il mese più sacro per i musulmani, che digiuneranno dall’alba al tramonto per un periodo complessivo di circa 30 giorni

5 ' di lettura

Il digiuno durante il Ramadan è in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto

Le quattro di mattina, silenzio eloquente, prime luci del giorno. Un bicchiere di latte e dei datteri. È il «Suhur», il pasto prima dell’alba compiuto dai musulmani durante il Ramadan. Come funziona il Ramadan È il mese più sacro per i fedeli dell’Islam, i quali digiuneranno dall’alba al tramonto per un periodo complessivo di circa 30 giorni. Secondo la tradizione, si tratta del nono mese del calendario islamico in cui il profeta Maometto ricevette il Corano. Motivo per cui i musulmani praticano