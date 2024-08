Il mezzo secolo di Tornado, l’aereo che nacque da un’alleanza europea

Agosto 1974: in Germania volò per la prima volta il cacciabombardiere ideato da inglesi, tedeschi e italiani. A Ghedi ce ne sono poco meno di quaranta esemplari

Il cacciabombardiere Tornado Ids del Sesto Stormo di Ghedi ridipinto in occasione dei 50 anni dal primo volo del prototipo - © www.giornaledibrescia.it

Cinquant’anni fa, il 14 agosto 1974, il prototipo del cacciabombardiere Panavia «Tornado» staccava le ruote dalla pista di Manching, in Germania, dando vita al primo (e per ora più grande) programma di cooperazione europeo per velivoli militari, a cui ha fatto seguito quello dell’Eurofighter Typhoon. Sono oltre 950 i Tornado prodotti per Italia, Germania, Regno Unito e Arabia Saudita, a cui fu consegnato l’ultimo esemplare nel 1998. L’origine I Paesi fondatori del Consorzio Panavia (Italia, Germ