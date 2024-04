Gatto in crisi? A casa arriva l’esperta di comportamento felino

Genni Torriani di Castrezzato è diplomata al Centro di cultura felina di Gorizia e gestisce un gattile per animali in difficoltà

Genni Torriani con uno dei gatti che ha educato

Gatti aggressivi, che soffiano contro chiunque entri in casa, impauriti a tal punto da stare rintanati sotto un mobile, che distruggono divani e sedie, urinano ovunque o miagolano incessantemente quando in famiglia arriva un bebè: sono solo alcune delle situazioni che si trova ad affrontare Genni Torriani, comportamentalista felina e volontaria. Lei entra nella casa messa in crisi dal «gatto indemoniato», per dirla col linguaggio della tv, ed esce quando il felino è diventato tranquillo e sereno