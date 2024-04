Il bandito Bertoli: «Io, Giotto, e quei colpi al caveaux di via Moretto»

L’intervista alla persona che negli Anni ’70 fu capo della più temuta banda bresciana, quella degli «uomini della lancia termica»

5 ' di lettura

Ispezione ai fori della banda nella Garzetta in via Moretto (1978)

Là dove oggi calcano i loro passi gli esploratori di BresciaUnderground, un tempo si arrischiava solo un uomo. Nel buio, si calava in un tombino attraverso la botola segreta creata sul fondo del furgone eletto a officina mobile. Armato di coraggio e sfrontatezza. Con un obiettivo tutt’altro che culturale: i soldi. Quelli della filiale Cariplo che sorgeva a metà Anni ’70 all’angolo tra via Gramsci e via Moretto. Le inchieste su quei tre assalti, tutti sfumati fra il 1976 e il 1979, restarono cont