I fratelli Fenaroli, premiati per le loro fotografie sull’ambiente

Sono ventotto premi internazionali per Gloria e Rudy di Montichiari, che hanno trionfato in sei paesi

2 ' di lettura

I fratelli Gloria e Rudy Fenaroli © www.giornaledibrescia.it

Ventotto premi – tra menzioni, ori e argenti – inanellati nel 2024 in concorsi internazionali per professionisti, dove ha vinto soprattutto la loro attenzione verso l’ambiente, l’ecosostenibilità e l’energia rinnovabile: sono i riconoscimenti ottenuti dai due fotografi – e fratelli – di Montichiari, Gloria e Rodolfo «Rudy» Fenaroli. Figli d’arte, titolari di «Fenaroli atelier fotografico», artigiani e narratori di ciò che vedono, hanno conquistato diverse giurie mondiali, come l’European photogr