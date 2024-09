I food creator bresciani del momento tra India, lusso e piatti vegani

Barbara Fenotti

Melinda Castaldi sceglie ristoranti di alto livello; Giulia Ragone recensisce i locali bresciani; Patrizia Pietropaolo ha creato la community Bresciaveg; e Nehal Uddin promuove la cucina indiana e pakistana: sono tutti under35

8 ' di lettura

Melinda Castaldi, content creator del glam e del lusso

Hanno tutti meno di 35 anni e una grande passione in comune: il cibo. Oltre ad assaporarlo, lo raccontano sulle loro pagine social, recensendo i posti – in prevalenza bresciani, ma non solo – in cui vanno a mangiarlo. Sempre più richiesti dai ristoratori e, in generale, dalle attività che vogliono promuoversi passando attraverso la visitatissima vetrina contemporanea dei social network, la loro è una professione nascente, quella del content creator nell’ambito del food che si fa promotore del te