I cento anni della Virtus Feralpi Lonato

Francesco Venturini

La Seconda categoria oggi, il traguardo della D ieri: un progetto vincente basato sui talenti di casa

Virtus Feralpi Lonato, una storia centenaria © www.giornaledibrescia.it

Cento anni di Virtus Feralpi Lonato: un secolo di passione, sacrificio e amore per il calcio che hanno unito generazioni, lasciando un’impronta indelebile, dai toni biancoverdi, nei cuori di chi nel tempo l’ha vissuta. Una storia che dal 1924 parla di uomini e di giovani promesse, di sogni condivisi e realizzati in un calcio fatto di scarpe consumate, palloni pesanti e maglie di lana. Nessuno ha voluto mancare alla festa per il centenario tenutasi sabato 7 settembre sul terreno di gioco dell’ora