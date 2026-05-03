Gli 80 anni della Vespa: i club bresciani tra tradizione e futuro

«Chi “Vespa” mangia le mele». Iniziare con uno degli slogan più famosi della pubblicità è forse un po’ banale, ma è ideale per restituire la grandezza di ciò di cui stiamo parlando. Se dici «Vespa» a (quasi) tutti viene in mente quell’immagine con due mele, una intera e una morsicata, usata tra il 1969 e il 1970. Un simbolo ancora più forte di «dammi una special, l’estate che avanza», che di anni ne ha già comunque ventisette. Ogni generazione ha il suo emblema, ma tutti raccontano la stessa cosa: la forza di un’icona capace di attraversare il tempo. Segni tangibili della grandezza della Vespa, che il 23 aprile ha compiuto 80 anni.