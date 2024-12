Giustina Lessi, l’ex «reginetta dei balli» di Mompiano compie 104 anni

Festa ieri nella Rsa per l’anziana originaria di Piombino e trasferitasi a Brescia dal 1942 per amore

Giustina Lessi è nata il 28 dicembre 1920 - © www.giornaledibrescia.it

«Se è un segreto e non si può dire»: risponde così Giustina Lessi, dimostrando subito il suo spirito (e il suo accento toscano), alla domanda su quale sia il segreto per arrivare a 104 anni. Occhi grigio-azzurri vivaci, mani con le unghie color sangue di piccione, rossetto corallo brillante, marsupio in tinta, collo in pelliccia e gioielli a completare un look che da subito pare chic e curatissimo, Giustina è stata festeggiata ieri da tutta la famiglia riunita per l’occasione a Villa di Salute,