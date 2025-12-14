Giornale di Brescia
Abbonati
Storie

Giovani supereroi sulla powerchair: ora si confrontano con la serie A

Vincenzo Cito
Il progetto nato nel 2023 come Valtenesi si è spostato a Roncadelle: una ventina i giocatori
In campo ragazzi e ragazze - © www.giornaledibrescia.it
In campo ragazzi e ragazze - © www.giornaledibrescia.it

L’ultimo gol in serie A il Brescia, già da tempo retrocesso, lo segnò con Torregrossa, su rigore, contro la Sampdoria (1-1). E non esultò nessuno, perché a Mompiano – in piena era Covid – quel primo agosto 2020 si giocò a porte chiuse. Poche settimane fa un intero Palazzetto ha esultato per la rete segnata da Antonio Magri, scolaro della terza elementare, che ha compiuto 8 anni in estate. Anche questa è servita a poco, perché non ha evitato la sconfitta per 6-1 contro Treviso, ma ha un valore st

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario