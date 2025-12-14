Giovani supereroi sulla powerchair: ora si confrontano con la serie A

Vincenzo Cito

Il progetto nato nel 2023 come Valtenesi si è spostato a Roncadelle: una ventina i giocatori

L’ultimo gol in serie A il Brescia, già da tempo retrocesso, lo segnò con Torregrossa, su rigore, contro la Sampdoria (1-1). E non esultò nessuno, perché a Mompiano – in piena era Covid – quel primo agosto 2020 si giocò a porte chiuse. Poche settimane fa un intero Palazzetto ha esultato per la rete segnata da Antonio Magri, scolaro della terza elementare, che ha compiuto 8 anni in estate. Anche questa è servita a poco, perché non ha evitato la sconfitta per 6-1 contro Treviso, ma ha un valore st