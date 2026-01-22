Giornale di Brescia
Abbonati
Storie﻿Cronaca

Da Gaza a Roncadelle, la favola a lieto fine vissuta da Tawfiq

Alice Resconi
L’uomo si è ricongiunto con la famiglia grazie a Comune, istituzioni e terzo settore: era rimasto bloccato nella Striscia
La famiglia palestinese accolta dalle istituzioni a Roncadelle
La famiglia palestinese accolta dalle istituzioni a Roncadelle
AA

È una storia di accoglienza che prende forma nel tempo e che segna un passaggio fondamentale. A Roncadelle si è riunita una famiglia proveniente dalla Striscia di Gaza, grazie a un progetto costruito passo dopo passo dall’Amministrazione comunale insieme al terzo settore e alle istituzioni coinvolte nei percorsi di protezione internazionale.

Ieri sera l’Amministrazione ha accolto il signor Tawfiq, che, dopo mesi di separazione forzata, è riuscito a riabbracciare la sua famiglia. Il primo arrivo risale al febbraio 2025, quando parte del nucleo famigliare, formato dalla moglie e dai tre figli più piccoli, ha raggiunto l’Italia all’interno del progetto Sai Cellatica, gestito dalla cooperativa Adl di Zavidovici in collaborazione con i Comuni di Cellatica e Roncadelle. In quel momento però, Tawfiq era rimasto bloccato a Gaza, nell’impossibilità di accedere ai canali ordinari di uscita e ricongiungimento.

Marito e moglie ricongiunti a Roncadelle
Marito e moglie ricongiunti a Roncadelle

Ricongiungimento

Nei mesi successivi è dunque iniziato un lavoro complesso per rendere possibile il ricongiungimento: un percorso fatto di burocrazia, interlocuzioni con il Consolato italiano a Gerusalemme e verifiche documentali, rallentate da una situazione sul campo che rendeva spesso impossibili spostamenti, comunicazioni e produzione di atti ufficiali.

La svolta è arrivata a inizio anno, quando, di fronte al protrarsi dell’emergenza umanitaria, è stata attivata un’evacuazione straordinaria che ha consentito all’uomo di lasciare Gaza e raggiungere l’Italia in appena 72 ore. Un intervento eccezionale, sostenuto anche economicamente dal Comune di Roncadelle, che, sostituendosi al sistema nazionale, ha permesso di superare l’assenza di corridoi umanitari stabili e di rispondere a una situazione che non poteva più attendere i tempi ordinari.

«È una storia a lieto fine, che dimostra come l’accoglienza, quando è ben costruita, possa funzionare – sottolinea l’assessore Agostino Zanotti –. Ma è anche il segno di una fragilità strutturale: mentre molte famiglie continuano a vivere separate, la richiesta di molti visti resta inevasa e di fatto le persone a Gaza vivono in una prigione a cielo aperto dalla quale è impossibile uscire, sulla quale continuano a cadere bombe e gli attacchi alla popolazione civile sono quotidiani. Noi continueremo ad impegnarci in questo senso, perché la speranza di un futuro migliore non venga mai meno».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
guerra a Gazaricongiungimento familiare
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario