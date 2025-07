Le oltre duemila fontane di Brescia, da sempre luoghi d’incontro

Nicola Rocchi

L’ultimo ad averle censite, a fine secolo, ne ha contate 2.286. Di recente ne sono state restaurate quattro nel centro storico

Restyling per quattro fontane in città

Il restauro, presentato ieri, di quattro fontane del centro storico – monumentali ma sobrie, secondo i canoni del Dna bresciano – serve anche a ricordare il ruolo centrale che l’acqua ha sempre avuto nella vita della città. Luoghi di incontro e aggregazione, le innumerevoli fontane bresciane fino all’800 sorsero spesso al centro dei crocevia o agli angoli delle strade, utili non solo per gli usi domestici o per abbeverare gli animali, ma anche come punti di riferimento per conversazioni e raduni