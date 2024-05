Festa della mamma, la parrocchia di Bagnolo Mella ne adotta una

Alessandra Portesani

L’iniziativa a livello nazionale, è gestita dalla Fondazione Vita Nova, opera del Movimento per la Vita Italiano. Si tratta di un aiuto concreto e a distanza

2 ' di lettura

L'iniziativa di sostegno promossa per la festa della mamma - © www.giornaledibrescia.it

La Parrocchia di Bagnolo Mella, nel giorno dedicato alla Festa della Mamma, ha deciso di adottarne una. Si chiama Maria, e, insieme con lei, anche la figlia Gioia. «L’iniziativa vuole celebrare tutte le mamme - racconta il parroco, monsignor Faustino Pari -: abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto. Così abbiamo aderito al "Progetto Gemma", che è un servizio per l’adozione prenatale, ovviamente a distanza, di madri in difficoltà, che necessitano di un aiuto concreto per poter accogliere il pr