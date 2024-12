Erika Tessarolo: «I miei tori meccanici da Manerba agli Usa»

Lucia Lazzari

L’artigiana del lago di Garda è la prima donna al mondo a creare le «rodeo machine» che spedisce negli Stati Uniti, ma anche negli Emirati e in Sudamerica

3 ' di lettura

Rodeo machines, azienda leader bresciana

È una storia di coraggio quella di Erika Tessarolo, prima donna al mondo a creare «rodeo machines», quelli che in Italia chiamiamo «tori meccanici». I giochi che crea l’imprenditrice 38enne di Manerba, però, non sono semplici macchine da divertimento che si trovano al mare o al luna park: le sue sono artigianali e personalizzate. La storia Erika Tessarolo in azienda a Manerba Appassionata di western e Stati Uniti, paese dal quale proviene un ramo della sua famiglia, ha iniziato a lavorare nel se