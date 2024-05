Enrico Vecchi è il settimo ospite del video podcast «Terzo tempo»

Portare sulle spalle il peso di un cognome che ha vinto nello sport che pratichi può essere un fardello ingombrante. Non per Enrico Vecchi. Figlio d’arte di Angelo, mezzofondista, il ventitreenne si è laureato campione italiano juniores e vicecampione italiano nel 3000 siepi, diventando recordman provinciale nel giugno 2023.

Tra gli studi di scienze motorie e gli allenamenti quotidiani, Enrico si è raccontato ai microfoni di «Terzo Tempo»: dalla neonata passione per la montagna nata dopo un infortunio – e che già lo vede pensare a un’escursione sul Monte Bianco – fino al rapporto con i social network e di come vengano gestiti da un atleta, passando per l’importanza dell’allenamento mentale e per un sogno a cinque cerchi che coltiva da anni.

Enrico è il settimo ospite di «Terzo Tempo», il nuovo progetto di video podcast del Giornale di Brescia: dodici puntate, dodici settimane e dodici atleti che hanno animato o animano tuttora il panorama sportivo bresciano.