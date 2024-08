Emanuela Perucchini, la geriatra con la ricetta per la longevità

Il protocollo studiato si chiama «WellAgeing». È la prima startup sociale del Bresciano

3 ' di lettura

Emanuela Perucchini al lavoro

L’elisir di lunga vita ancora non è stato trovato, ma vivere più a lungo e in salute, ormai si sa, dipende molto dalle nostre scelte, da come mangiamo e dal nostro stile di vita. A dirlo non è solo l’evidenza data da chi ci sta intorno, ma soprattutto gli studi scientifici e medici. Tra questi ultimi c’è Emanuela Perucchini, geriatra e radiologa che dal 2000 si interessa a come rallentare l’invecchiamento ed ha creato un suo metodo di diagnosi e un protocollo contenuti nella prima startup social