Elisabetta Tassinari è la sesta ospite del video podcast «Terzo tempo»

In un’intervista, anni fa, la definirono «il volto femminile di Basket-city». Quando le viene ricordata l’espressione, però, Elisabetta Tassinari si schernisce. Non è certa che sia la verità, dice, le basta sapere di avere fatto qualcosa per la pallacanestro femminile.

Bolognese di nascita, classe 1994, Elisabetta ha militato anni nella Virtus, per poi approdare, dopo un’altra esperienza, alla Brixia l’anno scorso. Reduce da una stagione che ha visto le bresciane centrare la salvezza e mantenere la massima categoria, la guardia si è raccontata davanti ai microfoni di «Terzo Tempo».

Dall’emozione di riempire anni fa il PalaDozza, passando per le operazioni alle ginocchia e i dubbi su una carriera che l’ha spinta ad investire tempo e sacrifici fin da piccolissima, ma che poi la vede tornare sempre sul parquet per amore, Elisabetta ha offerto una panoramica sul mondo della pallacanestro femminile. E su di sé: ragazza della porta accanto, studentessa di letteratura, amante dell’arte e della cultura e legatissima ad una famiglia che è sempre in prima fila a sostenerla. E che se dovesse organizzare una cena, non avrebbe dubbi sugli invitati: Dante Alighieri e Michael Jordan.

