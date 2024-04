È una 15enne di Capriolo la nuova campionessa italiana di astronomia

Arriva dall’istituto d’istruzione superiore Lorenzo Gigli di Rovato la nuova campionessa italiana di astronomia. Ludovica Rial Corsini, 15enne di Capriolo e studentessa della classe prima B del liceo delle scienze applicate, ha ottenuto il primo posto ai campionati nazionali che si sono svolti dal 16 al 18 aprile al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria.

Ludovica ha sbaragliato tutta la concorrenza nella sua categoria di riferimento, la Junior 2, chiudendo così una vera e propria maratona iniziata nei mesi precedenti, di fronte a una pletora di candidati.

Da tutto lo Stivale

La gara calabrese, partecipata da 90 giovani da tutta Italia, è stata infatti il punto di arrivo di un percorso iniziato a ottobre 2023 con un record di iscritti (12.427) da 397 scuole, compresi 2 istituti all’estero. La preselezione di dicembre ha ridotto i concorrenti a 1136, rimasti poi in 90 al termine della gara interregionale di febbraio. Ludovica ha così staccato il pass per rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi internazionali di astronomia. La nazione che ospiterà la kermesse sarà resa pubblica solo nelle prossime settimane.

Plauso

Nel frattempo Ludovica ha incassato il plauso di docenti, compagni di scuola e del neodirigente scolastico del Gigli, Emanuele D’Adamo, che a nome di tutta la comunità scolastica ha voluto fare «le più vive congratulazioni a Ludovica Rial Corsini. In attesa dei campionati internazionali, per i quali è stata selezionata con merito, ti diciamo: Ludovica, campionessa italiana di astronomia, sei una... bomba».

Talento

Oltre all’astronomia, Ludovica ha però un’altra grande passione, la matematica. Assieme ad altri due compagni di classe, Gabriele Esposito e Dario Longinotti, alcune settimane fa la giovane studentessa del Gigli ha infatti partecipato alle semifinali nazionali dei Giochi matematici 2024, tenutesi al liceo scientifico Leonardo di Brescia. Ludovica e Dario hanno staccato anche qui il pass per le finali nazionali, in calendario il 25 maggio all’Università Bocconi di Milano.

Su queste passioni Ludovica ha anche deciso di prendere carta e penna, affidando le proprie riflessioni al Giornalino Gigli, la pubblicazione curata da diversi anni dagli studenti dell’istituto rovatese: «Momenti come questi non servono solo per allenarsi e mettersi alla prova, ma sono anche un’occasione per socializzare e scoprire che, forse, la matematica è un disciplina meno ostica di quanto si possa pensare. Sono esperienze - conclude la giovane studentessa - molto costruttive e interessanti perché consentono di provare le nostre abilità al di fuori del contesto scolastico tradizionale, sempre sollecitati e accompagnati dagli insegnanti che ci hanno spronato a dare il nostro meglio ma anche a divertirci in queste sfide».