Dopo 120 anni chiude la bottega Guerini e in paese resta solo un alimentari

Barbara Fenotti

La serranda si è abbassata per sempre il 31 dicembre a Gombio di Polaveno con l’omaggio del sindaco a Guglielmo e Mariella

2 ' di lettura

A Polaveno una foto ricordo per la chiusura della storica bottega di alimentari - © www.giornaledibrescia.it

Ogni serranda che si abbassa per sempre costituisce un patrimonio locale che cessa di esistere, una perdita non da poco per una piccola comunità e per le persone che la abitano. L’addio Quella che è stata calata per l’ultima volta lo scorso 31 dicembre a Gombio di Polaveno - l’alimentari della famiglia Guerini, il penultimo esercizio di vicinato alimentare presente in paese - era lì da ben 120 anni: di storia e di storie ne ha viste, ascoltate e raccontate talmente tante che tenerne il conto, a