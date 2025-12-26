Giornale di Brescia
Abbonati
StorieBassa

Diciannove anni all’oratorio Jolly: Orzinuovi saluta Mariangela Troni

Marco Mezzapelle
Un cammino condiviso con moltissimi giovani, in un luogo che per la comunità orceana ha sempre rappresentato il cuore dell’aggregazione e della condivisione
Mariangela Troni saluta dopo 19 anni l'oratorio Jolly di Orzinuovi © www.giornaledibrescia.it
Mariangela Troni saluta dopo 19 anni l'oratorio Jolly di Orzinuovi © www.giornaledibrescia.it
AA

Diciannove anni di dedizione, lavoro e servizio alla comunità stanno per chiudersi. Per Mariangela Troni è arrivato il momento dei saluti a quella che, per quasi due decenni, è stata una seconda casa: l’oratorio Jolly, punto di riferimento per generazioni di ragazze e ragazzi di Orzinuovi. Una «missione», come lei stessa la definisce, che le ha permesso di dare molto e, allo stesso tempo, di ricevere un patrimonio umano e professionale destinato ad accompagnarla anche nelle prossime esperienze di vita e di lavoro.

Un cammino condiviso con moltissimi giovani, in un luogo che per la comunità orceana ha sempre rappresentato il cuore dell’aggregazione e della condivisione. Una scelta non semplice, ma maturata con consapevolezza: Mery, come tutti la conoscono, ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua vita, ringraziando chi le ha dato fiducia e restituendo alla comunità un servizio che, in questi anni, è stato riconosciuto come prezioso.

I saluti

«Il mio grazie va a tutta la comunità di Orzinuovi – sottolinea con emozione – per avermi accolta diciannove anni fa come educatrice giovane, neolaureata e ancora inesperta. Grazie alle famiglie per la fiducia nell’affidarmi i loro figli: questo mi ha permesso di crescere come educatrice e come persona. Sarò sempre grata all’oratorio Jolly e all’intera comunità, con l’impegno di portare avanti i valori acquisiti in questi anni di grande condivisione».

Le attività all'oratorio Jolly di Orzinuovi © www.giornaledibrescia.it
Le attività all'oratorio Jolly di Orzinuovi © www.giornaledibrescia.it

A evidenziare il valore del suo operato è don Luciano Ghidoni, per anni responsabile dell’oratorio Jolly e oggi in servizio negli oratori di Sarezzo, Ponte e Zanano. «Ho avuto la fortuna di condividere con lei ben tredici anni di vita oratoriana – racconta –. Un lavoro diventato subito passione educativa condivisa: dalla sua assunzione in oratorio, in tempi non certo favorevoli, abbiamo sperimentato insieme la gioia dell’incontro con tanti bambini, ragazzi e soprattutto adolescenti». Accanto alle attività tradizionali, non sono mancati quelli che il sacerdote definisce «azzardi educativi», come lo Spazio informale nella stanzetta, il grest AdoFun per adolescenti e il volontariato all’estero.

Successi e fatiche

Per don Luciano, Mery è stata una presenza viva e propositiva: «Ho sempre apprezzato la sua disponibilità ad accogliere la novità e la sfida educativa, condividendo successi e fatiche, mettendoci sempre la faccia. L’ho salutata sei anni fa, quando sono stato trasferito, con la serenità che quanto seminato insieme sarebbe stato portato avanti e valorizzato: così è stato».

La conclusione è un augurio affettuoso e fraterno: «Le auguro un futuro di grande impegno e soddisfazioni nel nuovo ruolo che l’attende. Don Bosco definiva l’educazione “cosa del cuore” e lei ne ha da vendere. Lacio drom, Mery!». Un saluto che abbraccia un’intera comunità, fatta di più generazioni, nella quale Mariangela Troni lascia un segno profondo e duraturo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
oratorioOrzinuovi
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario