«Delitti bresciani», la puntata sulla strage di Torchiera

È uscita oggi la nuova puntata di «Delitti bresciani», il podcast mensile realizzato da Andrea Cittadini - giornalista di cronaca nera e giudiziaria del GdB - e disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme audio, tra cui Spreaker e Spotify. «Il killer dagli occhi gialli e la strage di Torchiera» è dedicata al massacro della famiglia Viscardi che la notte del 15 agosto 1990 sconvolse prima Pontevico e poi l’Italia intera. Fu una carneficina, che resta ancora senza risposta.

Ljubisa Vrbanovic, per tutti Manolo il «killer dagli occhi gialli», e Ivica Bairic fecero irruzione nella casa di campagna armati di pistola, con ogni probabilità per tentare un furto. Li sorprese il 29enne Luciano Viscardi, che tentò invano di difendere la famiglia. Restarono uccisi lui, il papà Luciano, la mamma Agnese e la sorella Maria Francesca. I loro corpi straziati furono trovati la mattina dopo dall’altro fratello Guido, che passerà il resto della sua vita a interrogarsi sulla tragedia, sconvolto da quanto vide quel giorno.

Qualcuno, nei pressi della villetta del massacro, vide però una Mercedes: è da lì che partirono le indagini della Squadra Mobile, che presto scoprirono che si trattava di un taxi rubato nelle Marche con a bordo un telefono che aveva fatto quattro chiamate a Kragujevac, in Serbia. Fu la svolta, ad ottobre Manolo era in manette: dopo un travagliato processo, fu condannato a 40 anni di carcere. Morirà nel 2014 per un tumore.

La puntata, realizzata attingendo anche dagli archivi dell’emittente tv Teletutto che fu tra le prime ad occuparsi del caso, è stata montata da Matteo Berta. Il podcast, giunto alla sua seconda stagione, con le 16 puntate già pubblicate ha superato dal suo esordio i 335mila download.