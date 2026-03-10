Il debutto dei «Black glass», band di giovanissimi monteclarensi

Hanno circa 55 anni in cinque e sono una rock band: si chiamano «Black glass», hanno debuttato nei giorni scorsi, calcando il palco del Teatro Gloria di Montichiari, e a maggio si esibiranno pure in occasione delle celebrazioni del patrono San Pancrazio. Andrea Montecolle, di 11 anni, è la voce e molti l’hanno già conosciuto in tivù, dato che, assieme a papà Fabio, è stato tra i finalisti della trasmissione di Canale 5 «Io canto Family». Il fratello Luca, che di anni ne ha 9, è il batterista, e poi ci sono Samuele Codenotti, di 10 anni, al basso, Giovanni Zecchi, di 12 anni, alla chitarra, e Mark Hayden Perbellini, di 12 anni, alla tastiera (è l’unico componente non monteclarense, ma di Peschiera). Alcuni sono figli d’arte, altri, invece, hanno scoperto «in autonomia» di avere la musica nel sangue: tutti coltivano la loro passione anche studiandola, con impegno ma soprattutto divertendosi insieme, e questo si sente.

Grande carica

Lo ha sentito, forte e chiaro, il pubblico della serata «Scintille», andata in scena al Gloria (su organizzazione della neonata associazione Kairos, guidata dal presidente Roberto Rocca) e dedicata appunto ai giovani talenti monteclarensi, tra i quali, indiscutibilmente, loro, che hanno lasciato tutti a bocca aperta e trasmesso una carica pazzesca.

Il cuore del loro repertorio è rock, ma sanno strizzare l’occhio anche ad altri generi musicali: da «Smoke on the water» dei Deep Purple a «Fiori rosa, fiori di pesco» di Battisti, passando per «Mentre tutto scorre» dei Negramaro, senza tralasciare «I love rock ’n’ roll. «L’idea di una band – spiega Andrea, che è la voce e sa affrontare il palco in maniera ineccepibile, tant’è che fa anche teatro – ci è venuta alla scuola Joker Music di Montichiari, frequentata da me, mio fratello Luca e Samuele. Poi abbiamo coinvolto Giovanni che vive vicino a me e a mio fratello; a gennaio si è aggiunto Mark, il tastierista: così siamo al completo. Per quanto riguarda l’origine del nome, "black" simboleggia la tenacia e deriva dallo spirito rock, "glass" invece deriva dai nomi di noi componenti iniziali. Al Gloria, prima eravamo un pochino agitati, poi, invece, abbiamo iniziato ed è andata. A maggio ci esibiremo a San Pancrazio!».

Fare gruppo

Hanno tre regole: «Quando si parla, non si suona!»; «Quando si parla, non si suona!» (regola tanto importante da essere ripetuta due volte); «Ognuno è il 100% della band». Regole costruite anche con l’aiuto e la condivisione dei genitori, alcuni dei quali sono a loro volta musicisti e membri di band. Come Fabio Montecolle, papà di Andrea (con il quale, in duetto, si è esibito nel corso di Scintille e, prima ancora, in tv) e di Luca: «Nella nostra famiglia – spiega Fabio – la musica è una costante; io stesso suono in una band (i NovoClub), e anche il papà di un altro ragazzo è musicista. Sappiamo bene, quindi, che il rischio, specie quando si prova, è suonare sempre più forte e non ascoltarsi mentre si parla, invece il rispetto reciproco, il dialogo e la condivisione sono fondamentali in un gruppo. I ragazzi provano insieme circa una volta a settimana, generalmente a casa, nella "sala musica": vecchio stile, insomma. Terminate le prove, giocano insieme ed è molto importante che sia così, per l’età, ma anche perché una band va avanti se ci si diverte insieme e se si sta bene oltre la musica: è l’amicizia che manda avanti il gruppo. Tutti noi genitori li supportiamo e siamo molto contenti che abbiano deciso di formare una band, che è un’occasione di crescita».