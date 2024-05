Dalla Valsabbia a New York, la modellista glam delle grandi firme

Sara Polotti

La 27enne Anna Manenti dopo il diploma al Fortuny ha frequentato 4 master: «Sono geometra di vestiti»

Alla macchina da cucire per la casa di moda Bottega Veneta a Berlino

Ci sono mestieri che rischiano l’estinzione, ma c’è chi continua a farli in sordina. Perché di fatto sono professioni «dietro le quinte». La modellista, per esempio, che non è semplicemente una sarta. Anna Manenti, ventisettenne di Agnosine, fa proprio questo: cuce, taglia, modella, calcola. «Faccio la geometra dei vestiti», sorride. Seppur sconosciuto e silenzioso, questo lavoro può essere glamour. Molto glamour. Ne è un esempio la bresciana, che recentemente è volata a Manhattan: l’azienda di