Dalla fuga dall’Ucraina alla laurea a Brescia tra paura, fatiche e sorrisi

In Cattolica Kateryna ha incontrato un collega russo: nello stesso giorno 110 e lode per entrambi

3 ' di lettura

Kateryna, ucraina, con il compagno di corso Maksim, russo - © www.giornaledibrescia.it

Corona d’alloro, confetti rossi e aperitivo «come si usa in Italia». Così Kateryna ha voluto festeggiare la sua laurea magistrale in Applied Data Science for Banking and Finance. Alle sue spalle, mentre discuteva la tesi all’Università Cattolica del Sacro Cuore, la madre e la sorella arrivate dall’Ucraina. E accanto a lei, nella foto di gruppo dei laureati della giornata, il collega russo Maksim. Storie di guerra e di speranza, destini che s’incrociano sorprendentemente ma forse non a caso, in u