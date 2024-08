Dalla Bassa all’Australia: come tutto cambiò quel giorno del 1970

Viviana Filippini

Nativo di Verolanuova, ma da oltre 50 anni all’estero con la famiglia. La nuova prospettiva si spalancò dopo che diede un passaggio ad un autostoppista

La famiglia Bettoncelli al completo, nel loro giardino in Australia - © www.giornaledibrescia.it

A volte basta un piccolo gesto per cambiare per sempre la vita delle persone. È accaduto a Renato Bettoncelli, nativo di Verolanuova, ma dal 1970 residente in Australia con la famiglia, dopo aver compilato un modulo – come ci dice lui – per caso. Renato in questi giorni è a Verolanuova: per una messa in ricordo della moglie scomparsa ad agosto del 2023, per un saluto ai parenti, e per ritrovare anche i suoi Golden Boys (gruppo di giovani da lui fondato decenni fa, in alternativa agli scout). Per