Dai video sugli esami al milione di follower: le storie di Chiara Casadei conquistano i social

Un sorriso contagioso, tante «good vibes» e un marcato accento bresciano. Sono queste alcune delle peculiarità di Chiara Casadei, ragazza classe 2001 natia di Toscolano Maderno che vanta quasi un milione di follower sui social e numerosi progetti comunicativi multimediali all’attivo.

Casadei è sbarcata su TikTok nel 2022, nel corso degli studi in «Giornalismo multimediale» seguiti all’Università Cattolica di Brescia. Grazie ai suoi video sugli esami da sostenere, la ragazza ha raccolto un ampio seguito, che è cresciuto ancor di più durante l’esperienza di un mese vissuta nel prestigioso college di Harvard per seguire un corso di filosofia. «I social mi hanno fatta sentire accompagnata. Lì ho condiviso i miei successi ma anche le mie crisi, sempre in maniera spontanea – commenta Chiara –. Cerco sempre di portare dei valori in ciò che racconto. Credo che per restare impressi sia necessario arricchire chi ascolta», aggiunge la bresciana.

Dopo l’esperienza ad Harvard, Chiara Casadei ha ricevuto una borsa studio che le ha permesso di ripartire nel 2023 per seguire due corsi a Berkeley (California), entrambi conseguiti con il giudizio «A+». Risultati raggiunti anche grazie alla conoscenza della lingua inglese: «Ho imparato tutto da sola fin da piccola. Ricordo di aver tradotto i testi di “High School Music” per capire meglio le emozioni dei protagonisti. Poi all’università ho fatto un test e ho ottenuto un C1 avanzato», dice.

Per gli Stati Uniti la giovane content creator è partita da sola e ha conosciuto molte persone accomunate dal coraggio e dalle insicurezze iniziali del viaggio. «In quel momento ho capito che eravamo tutti uguali e che insieme avremmo superato le difficoltà degli studi. In America sono più pratici e considerano ciò che si fa e si conosce al di fuori dei libri», aggiunge la ventiduenne. Esperienze che le hanno poi permesso di scrivere la tesi e di conseguire la laurea a Brescia con il massimo dei voti. Insomma, grandi soddisfazioni per lei e per la sua famiglia che non ha mai smesso di appoggiarla: «So che i miei ci saranno sempre per me, dedico tutti i miei traguardi a loro».

Oltre al successo sui social, la bresciana porta avanti da quasi due anni un podcast intitolato «chiara chiacchiera», lavora in una radio locale e ha da poco anche scritto un libro. «Io sono una fan dei media, non solo dei social. È ciò che ho studiato, che amo e che mi interessa. Non so ancora dire quale sia il mio preferito, lo scoprirò con il tempo», confida la giovane.

Altra caratteristica della bresciana è la sua positività, che cerca di esprimere in ogni suo contenuto. «Essere sereni è l’unica chiave per vivere bene la vita. Consiglio a chiunque di cercare la felicità. Io quando perdo la rotta cerco di camminare tra campagna e lungolago», dice Chiara. E conclude: «Per il futuro non faccio previsioni, ma cercherò di cogliere le opportunità e di trasformare gli eventi negativi in qualcosa di buono».