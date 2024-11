Dagli scarti nascono fiori: «La Petalaia» e l’arte del ridare vita

Barbara Fenotti

Marzia Fappani di Orzivecchi usa materiali difettosi dei settori idraulico ed elettrico per creare fiori giganti: le sue creazioni anche al Festival del cinema di Venezia

L'abito realizzato da La Petalaia

L’allestimento per una cerimonia o una festa può contribuire a rendere un evento indimenticabile, a fare in modo che lasci il segno nei ricordi di chi vi partecipa. Lo sa bene Marzia Fappani, 51enne di Orzivecchi fondatrice di una attività tutta sua, che oggi è un marchio registrato - «La Petalaia» - dove la creatività è l’elemento principale, «oltre a essere il più prezioso antidepressivo per il cervello» sottolinea la donna. Marzia, che nella vita di tutti i giorni lavora per una nota società