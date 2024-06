Da figlia del medico a «pediatra Carla», divulgatrice social del mangiar sano

Cresciuta a Rudiano, conta 430mila follower su Instagram: «A tavola ci si nutre di pane ed emozioni»



Carla Tomasini è la «pediatra Carla», super attiva sui social - © www.giornaledibrescia.it

Uno dei suoi libri si intitola «La famiglia si fa a tavola» perché a pranzo e a cena ci si nutre di «pane ed emozioni». Cosa non da poco, visto che «il cibo rimane intriso del significato che si dà al pasto». E può così capitare che un buon piatto di spaghetti al pomodoro sappia di battibecchi tra mamma e papà e che il pollo arrosto profumi di delusione per una giornata andata male o di entusiasmo per la vacanza che si sta organizzando. A sostenerlo è la «pediatra Carla», scrittrice e divulgatri