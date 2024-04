Da commessa ad artigiana: la svolta creativa di Erica Argiolas

Su Instagram si chiama JewelsLab di Erica, un angolo di creatività hand made che propone orecchini eleganti e coloratissimi per una community in continua crescita. Lei è Erica Argiolas, classe 1990, adottata da Marcheno. Due anni fa ha deciso di reinventarsi e di seguire il suo sogno di diventare un’artigiana.

Gli inizi

«Tutto ha preso il via dieci anni fa, come un hobby nato nella mia cameretta» racconta. Da sempre appassionata di fai da te, un giorno si è imbattuta nella bigiotteria proposta su YouTube. Proprio dai tutorial on line ha imparato i primi rudimenti su come dare corpo alle sue creazioni, spendendo tanto tempo nella sperimentazione.

«I primi lavori erano bruttini - scherza -, ma ne vado fierissima, sono serviti per prendere la mano. Dopo i primi pezzi creati per amiche e parenti, ho deciso di aprire il mio profilo social e ho cominciato a presentare i miei lavori nei mercatini in giro per il territorio: l’obiettivo era sempre trasformare questa passione in un lavoro. Anche se svolgevo questa attività da hobbista, raccoglievo le prime soddisfazioni».

Nel frattempo il lavoro ufficiale, a tempo pieno, era quello di commessa in un supermercato, prima come stagista, poi con contratti a termine e poi, finalmente, a tempo indeterminato. «In quel periodo è arrivato il Covid, mi sono sposata, ma non ho mai abbandonato la mia passione».

La svolta

«Tutto è cambiato nel gennaio 2022 con una triangolazione di fattori che all’epoca mi ha spaventato, ma che ora mi dimostra che esiste un disegno più grande e quando le cose devono succedere, succedono»: spinta dall’allora social media manager del suo profilo, a fine 2021, ha aperto la partita Iva. Una scelta supportata anche dal fatto che supermercato per cui lavorava non stava andando bene. Accanto ai fattori lavoratori, anche una meravigliosa notizia: Erica scopre di essere incinta.

«Ero spaventatissima, ma ho deciso di andare avanti, spinta da diverse persone che hanno sempre creduto in me: sono subito andata in maternità e ho iniziato a lavorare alla mia passione». Una passione che ha poi preso il volo: oggi Erica vende attraverso l’e-commerce su tutto il territorio nazionale e i suoi orecchini sono disponibili in alcuni negozi della zona (presto lancerà presto anche il suo sito web).

«Lavoro principalmente in pronta consegna per ora - ha aggiunto -. Due volte al mese presento ciò che ho prodotto e le persone acquistano dopo aver visualizzato le mie storie Instagram. È anche un modo per evitare l’ansia della prenotazione e gli sprechi di produzione e di ordini dai fornitori».

Piani per il futuro? «Tanti, ma senza fretta perché ho visto che con il tempo le soddisfazioni arrivano sempre. Il progetto è quello di lavorare sempre di più. A settembre la mia bimba inizierà la scuola dell’infanzia e avrò sicuramente più tempo per creare e sperimentare. In futuro, chissà, vorrei aprire un negozietto tutto mio».