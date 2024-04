Da Caino alla Galizia dove ha ideato un marchio plastic free e sostenibile

Non ha ancora quarant’anni, ma ha già trascorso quasi metà della sua vita a viaggiare. Classe 1988, Matteo Marchesi è originario di Caino e ha lasciato il suo paese e la sua famiglia quando aveva 18 anni per avventurarsi all’estero. Mettere radici non è cosa per lui, anche se ogni tot la nostalgia di casa torna a bussare. E, allora, dalla Galizia si mette alla guida del suo camper alla volta della Valle del Garza.

Andata e ritorno

Lo incontriamo durante una di queste fughe al contrario, dietro a uno stand sul quale sono riposti saponi organici, shampoo solidi, creme e balsami allestito al Museo Diocesano di Brescia in occasione della manifestazione «Cose mai viste» dedicata all’handmade. Oggi Matteo ha un suo marchio plastic free e sostenibile, «Moss_product». Vende grazie allo shop online e girando per fiere e mercatini d’Europa. «Tutto è nato sei anni fa in Portogallo dove mi trovavo, vivendo a bordo del mio furgone, per fare surf - racconta -. Vedevo le persone farsi la doccia fuori dai loro furgoni e, siccome io stavo lì in pianta stabile e non come turista, finita la stagione notavo che nei punti in cui erano stati usati shampoo e bagnoschiuma non ricresceva più l’erba».

Quando ha realizzato che i tensioattivi presenti nei prodotti utilizzati per lavarsi danneggiavano il terreno ha deciso di iniziare a fabbricare le prime, rudimentali saponette a base di prodotti naturali. «I primi tempi le scambiavano con i surfisti e i turisti in cambio di cibo - ricorda -. Poi ho iniziato ad allargare l’offerta e a fare i primi mercatini: notavo che piacevano perché un singolo prodotto, per come è realizzato, può andare bene per diverse tipologie di pelle».

Il laboratorio in Galizia

Matteo Marchesi nel suo laboratorio artigianale

Oggi Matteo ha un laboratorio nell’abitazione in cui vive, in Galizia, vicino alla città di La Coruña. Ha raggiunto la Spagna a cavallo dal Portogallo dopo la fine di una relazione, percorrendo l’intero Cammino di Santiago in sella e in compagnia del suo inseparabile cane Spur. «Moss_product rimane la mia prima attività - racconta -, ma non mi fermo mai, ho sempre qualche progetto per la testa».