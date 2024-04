Da 50 anni, ogni settimana: la sfida continua di due tennisti di Lumezzane

Angelo Seneci

Lucio Rossetti e Roberto Lena, entrambi over 70, giocano a tennis ogni settimana: «Lo sport è costanza e rispetto. Non giochiamo in doppio perché è da anziani»

I due amici si sfidano ogni settimana sulla terra rossa - © www.giornaledibrescia.it

Lucio Rossetti, 78 anni, e Roberto Lena, 74, si incontrano, anzi si «scontrano», da mezzo secolo: ogni settimana, da cinquant’anni, i due amici portano avanti la passione per il tennis, affrontandosi sulla terra rossa a Lumezzane. Diventano così avversari per un’ora e poi tornano ad essere nuovamente amici. Entrambi sono molto conosciuti in Valgobbia: Rossetti per tanti anni ha aiutato il fratello in un distributore di benzina ed è impegnato nella gestione della chiesa di Gombaiolo, l’amico Lena