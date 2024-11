Cinque anni per trasformare un rottame in un gioiello

Francesca Zani

Dopo la pensione Roberto Torri di Rezzato ha rimesso a nuovo con le sue mani una Lancia Artena del ’32

Roberto Torri con la sua Lancia Artena del 1932 © www.giornaledibrescia.it

La sua è una passione sconfinata per le automobili storiche, definitivamente emersa quando oltre 10 anni fa, allo scoccare della pensione, ha dato in mano le chiavi della sua azienda al figlio, lasciando senza rimpianto il luogo che lui stesso ha fondato e amato per 45 lunghi anni. Inizia così il racconto della passione di Roberto Torri, 76 anni di Rezzato, per le quattro ruote d’antan, per riempire il vuoto che una vita di lavoro totalizzante come è stata la sua lascia inevitabilmente. La scint