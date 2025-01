Benvenuto Antonio, è il primo bambino nato a Brescia nel 2025

Si chiama Antonio, pesa 3,458 chilogrammi ed è il primo bambino nato in provincia di Brescia. Il piccolo è venuto alla luce in Poliambulanza a Brescia, pochi minuti dopo la mezzanotte: alle 00.23 per la precisione. Un Capodanno speciale per mamma Alessia e papà Giuseppe, che hanno accolto il 2025 con la gioia della nascita del loro primogenito.

Nella notte sono nati anche altri tre bambini in città, all’ospedale Civile. Si tratta di due femmine – Charlotte, venuta al mondo alle 3.04 e Ginevra Sofia, nata alle 5.36 – e di un maschietto che ha emesso il suo primo vagito alle 7.14.

In provincia

La piccola Rawan con i genitori - Foto Asst Garda

Per quanto riguarda la provincia, la prima neonata venuta alla luce è Rawan, alle 3.48 all’ospedale di Manerbio. La mamma Hayat e il papà Adil, originari del Marocco, vivono entrambi a Bagnolo Mella.

Harveer Singh Sahi con i genitori in ospedale a Chiari - Foto Asst Franciacorta

Il piccolo Harveer Singh Sahi è nato invece in ospedale a Chiari alle 7.08, la mamma Satwinder Kour e il papà sono felicissimi. Al loro fianco le ostetriche Daniela Zampedri e Simona Signorelli, con la dottoressa Raffaella Bassani.