«Campi di servizio a Km Zero», la quinta puntata del video podcast di Young Caritas Brescia

Giovani, servizio, volontariato, rete e accompagnamento. Queste le cinque punte della stella che illumina il cammino di «Young Caritas Brescia», l’associazione che da anni fa squadra con Editoriale Bresciana per informare le nuove generazioni sui valori della condivisione e dell’aiuto reciproco. Dopo i racconti dei ragazzi del servizio civile andati in onda l’anno scorso sui canali di Teletutto, quest’anno il progetto è tornato sugli schermi con 5 video podcast dal titolo «A Tuttotondo».

La quinta puntata

Siamo giunti alla puntata conclusiva del racconto audiovisivo di Young Caritas, andata in onda lunedì 24 giugno. Per tutta la serie, ad accompagnarvi in questo viaggio: il conduttore di Teletutto Davide «Brio» Briosi e Diego Mesa, responsabile di Young Caritas Brescia. Ospiti dell’ultimo episodio Alice e Valentino, due tra i 780 ragazzi coinvolti nei tanti progetti di volontariato.

Il tema del racconto è stato i «Campi di servizio a Km Zero», la raccolta di proposte di Young Caritas nata nel 2021 per cercare di soddisfare la richiesta dei giovani che, dopo il periodo Covid, avevano voglia di tornare a fare esperienze concrete vicino casa. Tra queste iniziative c’è «Mensa Menni», che ha permesso ad Alice, studentessa fuorisede di Salerno, di conoscere nuove persone a Brescia ma soprattutto di sentirsi utile per il prossimo.

L’ideatore del video podcast

Valentino, invece, un ragazzo non vedente, è l’ideatore del video podcast «A Tuttotondo», nato grazie all’esperienza accumulata durante il «Young Caritas Lab» a cui il ragazzo ha contribuito partecipando in modo attivo in diversi progetti, come quello degli audiolibri per i ragazzi che condividono con lui la cecità. Valentino è inoltre impegnato nel programma «Rifugio Caritas», dove per tre volte al mese offre compagnia e ascolta gli ospiti della struttura, divertendosi e ottenendo un continuo scambio reciproco.

Per avere maggiori informazioni sui progetti di Young Caritas Brescia si può consultare il sito www.caritasbrescia.it, nella sezione dedicata alle proposte dei giovani.