Beatrice Rovetta, da regina della notte agli spot con Claudio Bisio

La sessantasettenne bresciana, già estetista, barista e gestrice di locali, ha iniziato a lavorare nella pubblicità dopo avere aperto un profilo Instagram. L’ultimo lavoro è una pubblicità per una bibita al limone girata a Tenerife

La 67enne Beatrice Rovetta, volto bresciano degli spot - © www.giornaledibrescia.it

Tante vite, tutte diverse, accomunate dalla volontà di vivere appieno ogni attimo, dalla creatività e dalla fantasia. Beatrice Rovetta, capelli lunghi e folti con una leggera sfumatura rosa («me la creo io»), acconciati in morbide onde che fa da sola con estrema abilità, un fisico asciutto e occhi brillanti, è stata estetista, barista, ha creato da zero e gestito, negli anni Novanta, il «Nottambula», ha diretto un locale in Sardegna per una stagione, poi si è dedicata ad allestimenti e vetrine p