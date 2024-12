Barbara Marchetti: «Così sono diventata modella plus size»

Alessia Tagliabue

La carriera della 23enne di Travagliato è cominciata come da tradizione: una agente l’ha fermata per strada

3 ' di lettura

La modella di Travagliato Barbara Marchetti

La storia nel mondo della moda di Barbara Marchetti di Travagliato è iniziata per caso un paio di anni fa. Ma, forse, il vero inizio è stato prima. «Avevo dodici anni e frequentavo da pochissimo i social. Un giorno mia mamma è arrivata a casa con un nuovo reggiseno per me, molto simile a quello che avevo visto su una modella qualche giorno prima da una foto su Instagram. L’ho provato subito, e davanti allo specchio ho avuto un trauma. Me lo ricordo come se fosse ieri. Guardavo il mio corpo e pen