Record e strade del cuore: l’esordio alla Bam raccontato da un bresciano

La Bam, per un bresciano che da qualche anno non vive più a Brescia e da meno di tre si allena per gare podistiche, ha un sapore tutto speciale. L’ho capito già sabato quando la tensione della sera prima non era la stessa che avevo provato prima di percorrere 21 chilometri e 97 metri da un’altra parte. La Bam 2026 è stata la mia quarta mezza maratona, la prima nella città in cui sono nato e cresciuto e in cui ancora lavoro.

Sarà stato che questa volta ho messo più strategia che entusiasmo, più voglia di esserci che bisogno di inseguire un numero, sarà che ho guardato più le persone che l’orologio, mi sono lasciato ispirare dalle strade più che dai numeri del Garmin ma il risultato, per me, è arrivato nel modo più bello perché inatteso. Dopo aver chiuso la mia migliore prestazione in 2h14’ ho fermato il cronometro a 2h06’ proprio quando al tempo non ci stavo pensando.

Le medaglie della Bam 2026 - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La vera differenza l’hanno fatta le strade di casa. Non solo di poter prevedere salite e discese, ma anche il fatto che, correndo guardandomi intorno, ho ritrovato il campo di un oratorio in cui mi ero infortunato a 11 anni, la casa di un amico che non sento da anni e che mi piacerebbe chiamare, la finestra della stanza di mia moglie quando era studentessa e ci siamo conosciuti. Ogni curva un ricordo, ho lasciato vagare la mente mentre le gambe andavano al loro ritmo.

E poi le persone. Un ragazzo di Cellatica che sta preparando la Maratona di Londra ha ascoltato i podcast che ho collaborato a realizzare per il GdB. Ne abbiamo parlato quando gli ho chiesto che ritmo stava tenendo perché mi sembrava più lento del suo potenziale (stava accompagnando due amiche alla prima esperienza sulla maratonina) e, gentilissimo, mi ha fatto da pacer dal decimo al ventesimo chilometro.

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Stando nelle retrovie ci sono tanti episodi simpatici, si chiacchiera un po’ di tutto ma, prima che il sole si alzasse e quando il clima era ancora fresco, la prevenzione di inconvenienti gastrici era uno degli argomenti più gettonati. Non per tutti i consigli sono stati efficaci. Stando dietro passi davanti alle code di auto quando sono ferme già da diversi minuti. Ad ogni colpo iroso di clacson in tanti rispondono con un saluto, leggendolo come fosse tifo. Nella propria città si sentono di più anche gli insulti, e fanno più male. Nella grande festa dello sport c’è sempre qualcuno che non sopporta di aspettare qualche minuto. Sorrido sperando che, come le mie prestazioni, anche in questo cresceremo.