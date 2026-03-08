Giornale di Brescia
Abbonati
StorieAltri sport

Record e strade del cuore: l’esordio alla Bam raccontato da un bresciano

Paolo Bertoli
Il debutto alla Mezza di Brescia dopo esperienze in altre città. Tra ricordi, sensazioni e la scoperta che con la mente sgombra le gambe vanno meglio
Un atleta impegnato nella Bam - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Un atleta impegnato nella Bam - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
AA

La Bam, per un bresciano che da qualche anno non vive più a Brescia e da meno di tre si allena per gare podistiche, ha un sapore tutto speciale. L’ho capito già sabato quando la tensione della sera prima non era la stessa che avevo provato prima di percorrere 21 chilometri e 97 metri da un’altra parte. La Bam 2026 è stata la mia quarta mezza maratona, la prima nella città in cui sono nato e cresciuto e in cui ancora lavoro.

Sarà stato che questa volta ho messo più strategia che entusiasmo, più voglia di esserci che bisogno di inseguire un numero, sarà che ho guardato più le persone che l’orologio, mi sono lasciato ispirare dalle strade più che dai numeri del Garmin ma il risultato, per me, è arrivato nel modo più bello perché inatteso. Dopo aver chiuso la mia migliore prestazione in 2h14’ ho fermato il cronometro a 2h06’ proprio quando al tempo non ci stavo pensando.

  • Le medaglie della Bam 2026
    Le medaglie della Bam 2026 - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • Le medaglie della Bam 2026
    Le medaglie della Bam 2026 - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • Le medaglie della Bam 2026
    Le medaglie della Bam 2026 - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La vera differenza l’hanno fatta le strade di casa. Non solo di poter prevedere salite e discese, ma anche il fatto che, correndo guardandomi intorno, ho ritrovato il campo di un oratorio in cui mi ero infortunato a 11 anni, la casa di un amico che non sento da anni e che mi piacerebbe chiamare, la finestra della stanza di mia moglie quando era studentessa e ci siamo conosciuti. Ogni curva un ricordo, ho lasciato vagare la mente mentre le gambe andavano al loro ritmo.

E poi le persone. Un ragazzo di Cellatica che sta preparando la Maratona di Londra ha ascoltato i podcast che ho collaborato a realizzare per il GdB. Ne abbiamo parlato quando gli ho chiesto che ritmo stava tenendo perché mi sembrava più lento del suo potenziale (stava accompagnando due amiche alla prima esperienza sulla maratonina) e, gentilissimo, mi ha fatto da pacer dal decimo al ventesimo chilometro.

  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
  • La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia
    La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Stando nelle retrovie ci sono tanti episodi simpatici, si chiacchiera un po’ di tutto ma, prima che il sole si alzasse e quando il clima era ancora fresco, la prevenzione di inconvenienti gastrici era uno degli argomenti più gettonati. Non per tutti i consigli sono stati efficaci. Stando dietro passi davanti alle code di auto quando sono ferme già da diversi minuti. Ad ogni colpo iroso di clacson in tanti rispondono con un saluto, leggendolo come fosse tifo. Nella propria città si sentono di più anche gli insulti, e fanno più male. Nella grande festa dello sport c’è sempre qualcuno che non sopporta di aspettare qualche minuto. Sorrido sperando che, come le mie prestazioni, anche in questo cresceremo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Bammezza maratonaBrescia
Icona Newsletter

@I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

I bresciani siamo noi

Brescia la forte, Brescia la ferrea: volti, persone e storie nella Leonessa d’Italia.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario