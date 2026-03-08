Record di partecipanti per la Bam 2026: in 8mila di corsa

La ventiquattresima edizione della Bossoni Brescia Art Marathon supera ancora una volta le aspettative e fa registrare un nuovo record di partecipanti. Sono stati 8mila i runner che, fin dalle prime ore del mattino, hanno invaso le strade della città per prendere parte a una manifestazione diventata ormai cuore pulsante di Brescia.

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La Brescia Art Marathon parte e arriva in piazza Loggia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Distanze

Alle 8.30 hanno preso il via in contemporanea da largo Formentone e da Via X giornate le tre gare competitive: la BCC 10K, la mezza maratona e la gara regina, la maratona. Le due prove non competitive sono invece partite rispettivamente da Corso Zanardelli e Piazza Vittoria, coinvolgendo famiglie, appassionati e tanti curiosi. Lungo tutto il percorso si è registrata una grande partecipazione di pubblico, con Piazza Loggia gremita per accogliere gli arrivi dei runner.

Bam: il podio della 10 chilometri - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Bam: il podio della 10 chilometri - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Bam: il podio della 10 chilometri - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Bam: il podio della 10 chilometri - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Bam: il podio della 10 chilometri - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

A trionfare nella BCC 10K è stato Enrico Vecchi che ha tagliato il traguardo in 30’55”. Alle sue spalle si sono posizionati Abdellatif Batel (31’46”) e Davide Bottarelli (31’49”). Trionfo al femminile invece per Angela Girelli dell’Atletica Gavardo (37’58”) che ha preceduto Arianna Lutteri (38’08”) e Silvia Casella giunta al traguardo in 38’57”.

Circa mezz’ora dopo la piazza ha accolto i trionfatori della mezza maratona. Festa grande per Alberto Vender (S. A. valchiese) primo classificato in 1h06’23”. Fermano il cronometro invece rispettivamente in 1h07’02” e 1h07’37” Mohammed Zouioiula e Andrea Elia, secondo e terzo classificato.

Il podio femminile della 21 chilometri - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La mezza in rosa invece sorride alla campionessa italiana di mezza maratona 2025 Sara Bottarelli che conquista il gradino più alto del podio tagliando il traguardo in 1h14’52”, seguita da Alessia Scaini (1h17’15”) e Elena Cazzanti (1h21’18”).

Dopo aver assegnato nella scorsa edizione i titoli italiani sui 10 chilometri, quest’anno la Bossoni Brescia Art Marathon ha premiato i campioni italiani paralimpici di mezza maratona.

A conquistare il tricolore sono Maria Cristina Nuti, che si impone nella gara femminile chiudendo i 21 chilometri in 1h56’02”, e Francesco Demaio, campione italiano al maschile con il tempo di 1h17’33”.

Maratona

Davide Angilella (Vanotti Running Team) cala il poker. Il bresciano si conferma assoluto dominatore della gara regina e, per il quarto anno consecutivo, è il primo a tagliare il traguardo in Piazza Loggia. Secondo Michele Lazzaroni, terzo Sami Riffi.

Nella maratona femminile, invece, il trionfo è di Laura Gotti portacolori della Rosa Running Team, che fa subito la differenza e di fatto spacca la gara in due: con un ritmo vicino alla perfezione prende il largo e conquista la vittoria.