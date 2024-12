Apre un negozio di vicinato a vent’anni, la storia di Alberto Rossi

Dal 29 febbraio in piazzale Kossuth c’è la possibilità di far riparare smartphone e tablet: da gennaio Alberto darà lavoro ad un’altra giovane della nostra provincia

Alberto, un 21enne in controtendenza

I giovani bresciani non vogliono sporcarsi le mani, le nuove generazioni non hanno voglia di impegnarsi, passano tutto il giorno davanti ad uno schermo, non hanno senso di responsabilità, né individuale né sociale. Quante volte abbiamo sentito queste frasi negli ultimi anni, ma è davvero così? Non sembra proprio osservando ad esempio la storia di Alberto, ragazzo di 21 anni che ha scelto di andare in totale controtendenza rispetto alle indicazioni dell’attualità aprendo un negozio di vicinato in