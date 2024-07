Ad Adro va in pensione il dottor Copeta: «Non un medico di base, ma di famiglia»

Alpino, quasi 40 anni di servizio in paese, si congeda dalla sua comunità: «È di quei medici di una volta, una certezza»

3 ' di lettura

Il dottor Roberto Copeta - © www.giornaledibrescia.it

Non danno tanta confidenza, lì per lì, sul bordo di una strada semi deserta che scorre di sbieco al centro di Adro, nel bel mezzo di un pomeriggio dal caldo sfacciato, uno di quelli che affatica la passeggiata. Non finché non si pronunciano le parole «dottor Copeta, il medico di base», una credenziale che interrompe qualsiasi ritrosia. Ma che viene immediatamente corretta: «È il nostro medico, ma non è un medico di base, è il medico di famiglia». Ci tengono a specificarlo quel «di famiglia», che