A Gussago c’è un cuore di edera iconico per i selfie

Un cuore di edera: il regalo dei volontari del Gruppo Sentieri vicino alla Santissima di Gussago diventa già luogo iconico e ritrovo per «selfie».

Grazie all’iniziativa dei Volontari del Gruppo Sentieri, il muro di pietra all’ingresso del Parco della Santissima è stato adornato con un cuore, ricavato sagomando l’edera rampicante. Posto sotto la villa del Taglietto, questo cuore ha attirato l’attenzione di tutti coloro che passeggiano all’interno del Parco con vista sulla Santissima, connesso al sentiero denominato «Periplo della Santissima», che presenta una particolarità più unica che rara.

La biodiversità

Quest’area naturale è un vero gioiello di biodiversità, con una varietà di specie vegetali, che riflettono le diverse fasce ambientali del territorio circostante.

Lungo il percorso è possibile ammirare la ricchezza della flora locale, dalle maestose querce alle delicate orchidee che crescono spontaneamente, testimonianza di un ambiente prezioso da preservare e valorizzare. Particolare, nel giro completo attorno al «colle Barbisone» - che si erge isolato dal resto della zona collinare del territorio gussaghese e sulla cui sommità si trova l’ex convento domenicano, chiamato familiarmente la Santissima -, è la presenza della pianta del cappero (e di una piccola stazione floreale, dove crescono spontaneamente ben 12 specie di orchidee) eredità - pare - del Giardino dei Semplici, coltivato da quei frati che dimorarono nell’antico edificio sulla cima del colle nel XV secolo.

Il cappero cresce proprio su quel muro vicino al cuore di edera, omaggio spontaneo e affettuoso, che ha catturato l’attenzione dei passanti, trasformando quel piccolo angolo in un punto d’incontro e in un’icona per i selfie.