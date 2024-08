A Collio Loredana apre il suo giardino a cultura e gusto

Loredana Paterlini ha il dono dell’ospitalità e una passione per la cultura e lo yoga. Da una combinazione delle due cose è nata la decisione di aprire le porte del suo giardino per ospitare incontri, laboratori e aperitivi letterari. Gli appuntamenti, promossi ad agosto quando a Collio ci sono diversi villeggianti, sono inseriti nel calendario estivo della Pro loco e finora hanno riscosso un grande successo.

Uno è in programma proprio oggi alle 17 e le prenotazioni sono ancora aperte: si tratta di una lettura ad alta voce per adulti ma anche ragazzi, che potranno portare con sé un libro o un brano e leggerlo, condividendolo con le altre persone presenti. Poi Loredana servirà un aperitivo con prodotti locali. Il contributo richiesto è di 5 euro.

«Da un anno sono in pensione e ho deciso di ristrutturare la casa che è stata dei miei genitori nel borgo vecchio di Tizio - racconta -. Essendo che ha un bel giardino grande e che mi piace accogliere persone, ho pensato: perché non organizzare degli eventi qui da me? Era da tempo che volevo fare qualcosa per il mio paese d’origine, seminare cultura e creare momenti di aggregazione e condivisione».

Il primo appuntamento, una sessione di yoga con un aperitivo finale, è stato apprezzatissimo. Lo stesso consenso ha riscosso il secondo, un laboratorio di ecoprinting (una tecnica di stampa naturale) iniziato con un’uscita nel bosco per raccogliere le piante tintorie poi utilizzate per il laboratorio cui è seguito il pranzo in giardino.

Quello in programma oggi è il terzo appuntamento della stagione e per partecipare è possibile rivolgersi all’ufficio della Pro loco. Il Giardino di Loredana si trova in via Tizio 229: l’auto va parcheggiata in prossimità del campo da calcio per poi raggiungere l'abitazione a piedi. «Se non ci sono imprevisti -dice Loredana - proporrò in accordo con la Pro loco le stesse e nuove esperienze anche l’anno prossimo».