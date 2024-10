A Collebeato tre donne hanno superato i 100 anni d’età

Barbara Fenotti

La vicinanza dei figli, il no alle diete e una salute di ferro: l’omaggio alle decane del paese Giuseppina Carlini, Angela Lussignoli ed Ester Tosoni

Vivono nelle loro case, circondate dai familiari e seguite dai rispettivi figli. E hanno una salute straordinariamente tenace, che permette loro di riprendersi in men che non si dica dal banale raffreddore così come dal problema più serio. È quello che hanno in comune Giuseppina Carlini e Angela Lussignoli, le due decane di Collebeato. A settembre hanno compiuto 103 anni e sono le più anziane del paese insieme con Ester Tosoni, che sempre il mese scorso ha festeggiato le 102 primavere. Comunità