Winter Marathon, al via oggi la 38esima edizione della sfida tra i ghiacci

La più longeva gara invernale di auto storiche non perde il proprio fascino. La Winter Marathon da oggi è pronta a regalare un’altra scarica di emozioni con una 38esima edizione che conferma i grandi numeri dell’anno passato.

Dati

Saranno infatti 129 gli equipaggi al via oggi da Madonna di Campiglio, un dato sostanzialmente in linea con quello del 2025. «Per questo tipo di gara, che di fatto esclude tutte le vetture anteguerra scoperte per ovvie questioni meteo, è un numero importante di iscritti», sottolinea Andrea Vesco della Vecars che organizza la manifestazione.

Leggi anche Winter Marathon: saranno ben 129 le auto al via

Come sempre Madonna di Campiglio sarà il cuore pulsante della gara nata nel 1989, riservata ad auto costruite entro il 1976 (una selezione di modelli «youngtimer», prodotti dal 1977 al 1992, partirà in coda) che affronteranno un impegnativo percorso – per conformazione e per il periodo dell’anno – di circa 500 chilometri suddivisi in due tappe con 14 passi dolomitici, 60 prove cronometrate e 5 di media.

Il percorso

Dopo le verifiche odierne al Savoia Palace hotel e in piazza Sissi a Campiglio, si partirà alle 19 alla volta del Tonale, si arriverà a Ponte di Legno, si riaffronterà dopo cena il Passo per tornare in Val Rendena poco prima della mezzanotte.

Domani il tappone vero e proprio attraverso le Dolomiti, quasi 400 chilometri con partenza al mattino e ritorno in tarda serata a Campiglio. «È una corsa che richiede una certa preparazione tecnica – spiega Vesco – perché ci sono diverse prove in notturna ed i riflessi vanno allenati: è ciò che rende questa gara diversa dalle altre».

Vincitori l’anno scorso

Tutti andranno a caccia di Alberto Aliverti e Yuri Merlo, ancora sulla Fiat 508C del ’37 con cui nel 2025 hanno beffato Bellini-Tiberti all’ultima curva.

La grande novità del 2026 è l’eliminazione della prova spettacolo ristretta sul laghetto ghiacciato, sostituita da una esibizione facoltativa e aperta a tutti in centro a Campiglio per il Trofeo Sparco che si disputerà sabato mattina dalle 10 alle 11.30 circa, con premi importanti ai primi tre classificati.

«In questa prova andremo al millesimo per evitare il più possibile gli ex aequo. È un esperimento che consentirà ai partecipanti di godersi maggiormente la località al pomeriggio prima della cena conclusiva con le premiazioni allo Chalet Spinale».