Winter Marathon: saranno ben 129 le auto al via

Da giovedì 22 la 38esima edizione che promette grande spettacolo: due le tappe. Teletutto seguirà l’evento
Torna la Winter Marathon
La Winter Marathon torna la prossima settimana, dal 22 al 25 a Madonna di Campiglio per regalare un’altra edizione ricca di emozioni, fascino e competizione, in un connubio tra il fascino delle auto storiche e gli scenari mozzafiato delle Dolomiti. Al via le vetture costruite entro il 1976 oltre a una selezione di modelli «youngtimer» prodotti dal 1977 al 1992 che partiranno in coda.

Due tappe

Il percorso di questa 38ª edizione verrà nuovamente sviluppato su 2 tappe: la prima giovedì 22 dopo le verifiche sportive e tecniche previste rispettivamente al Savoia Palace Hotel e in Piazza Sissi; la seconda venerdì 23, attraverso le strade e i passi dolomitici più affascinanti del Trentino-Alto Adige, per un totale di 500 km, 16 ore di guida e 14 impegnativi passi. Il programma si concluderà sabato 24 mattina con il Trofeo Sparco, una prova spettacolo fuori classifica nel centro di Madonna di Campiglio, aperta a tutti gli equipaggi regolarmente verificati e rilevata al millesimo di secondo.

Al via

Saranno ben 129 gli equipaggi al via: è confermata la presenza del pilota e commentatore F1 Davide Valsecchi su Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.3 HF del 1968 (il giornalista è alla settima partecipazione consecutiva).

Saranno in totale 18 i marchi automobilistici presenti, 6 le nazioni rappresentate dai conduttori, 17 le vetture anteguerra iscritte e ben 15 i top driver al via che proveranno a strappare lo scettro ad Alberto Aliverti e Youri Merlo, vincitori dell’edizione 2025 e nuovamente in gara sulla stessa Fiat 508 C del 1937 con cui tenteranno di difendere il primato.

Grazie alla collaborazione con Teletutto sarà possibile seguire l’evento in Tv (canale 16 del digitale terrestre zona Lombardia) oppure in streaming sul sito teletutto.it grazie ai collegamenti in diretta da Madonna di Campiglio e lungo il percorso con le immagini e le interviste ai protagonisti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Winter Marathon 2026Madonna Di Campiglio
  3. Ricarica la pagina se necessario