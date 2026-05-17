Volley, serie C: play off con fortune alterne per le bresciane

Femminile

Nel femminile, scendono in campo le 5 seconde classificate nei gironi lombardi. Le 3 migliori seconde sono passate direttamente alla finale. Mentre Real Volley e Excelsior Bergamo sono scese in campo per un turno eliminatorio, dal quale ha avuto la meglio la compagine bresciana. Per le ragazze bresciane è arrivata una doppia vittoria meritata e schiacciante. Nella gara d’andata il Real ha battuto davanti al proprio pubblico le bergamasche per 3-0 (25-18, 25-15, 25-22), garantendosi la possibilità di accontentarsi di un solo set nella gara di ritorno. Sabato sera, a Bergamo hanno comunque replicato. Dopo aver vinto il primo set, sufficiente per accedere alla finale (18-25), hanno concesso un parziale alle bergamasche (25-17), che però hanno ceduto di schianto nei parziali successivi, lasciando al Real la vittoria per 1-3 (18-25, 17-25).