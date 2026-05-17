Volley, serie C: play off con fortune alterne per le bresciane

Iniziano con alterne fortune i play off della serie C per le squadre bresciane. Ma sia la Fontana Zizioli Real Volley (femminile) che l’Effepi Azzano Mella (maschile) restano in corsa per la promozione nella categoria superiore, e in settimana si saprà la loro sorte.
Femminile
Nel femminile, scendono in campo le 5 seconde classificate nei gironi lombardi. Le 3 migliori seconde sono passate direttamente alla finale. Mentre Real Volley e Excelsior Bergamo sono scese in campo per un turno eliminatorio, dal quale ha avuto la meglio la compagine bresciana. Per le ragazze bresciane è arrivata una doppia vittoria meritata e schiacciante. Nella gara d’andata il Real ha battuto davanti al proprio pubblico le bergamasche per 3-0 (25-18, 25-15, 25-22), garantendosi la possibilità di accontentarsi di un solo set nella gara di ritorno. Sabato sera, a Bergamo hanno comunque replicato. Dopo aver vinto il primo set, sufficiente per accedere alla finale (18-25), hanno concesso un parziale alle bergamasche (25-17), che però hanno ceduto di schianto nei parziali successivi, lasciando al Real la vittoria per 1-3 (18-25, 17-25).
Nel prossimo turno, quello decisivo, le bresciane affrontano il Cus Pavia, con gara d’andata a Calcinato (palestra dell’oratorio di Ponte San Marco) e ritorno sabato prossimo a Pavia. La vincente accederà alla serie B2.
Maschile
Nel maschile, l’Effepi Azzano Mella fallisce la prima opportunità di salire in B. I bresciani (secondi nel girone A) hanno affrontato il Desio (terzo nel B). Ad avere la meglio sono stati i brianzoli, già promossi in serie B. L’Azzano ha pagato in parte la tensione nell’affrontare una sfida tanto delicata, perdendo a Desio per 3-1. Nella gara di ritorno in casa, i bresciani, pur vicendo per 3-2 (17-25, 25-15, 18-25, 25-21, 17-15), non hanno ottenuto la promozione. La vittoria però rappresenta un ottimo stimolo in previsione della sfida decisiva con il Missaglia. Infatti, le due perdenti delle seminifinali, si contendono l’ultimo posto ancora a disposizione.
Azzano Mella e Missaglia si conoscono bene perché hanno giocato l’intera stagione nello stesso girone, con i lecchesi che sono arrivati terzi in campionato proprio dietro all’Effepi. Nella gara di andata a novembre si imposero i bresciani per 3-1, mentre nel ritorno a Lecco fu il Missaglia a portare a casa i 3 punti (3-0). La doppia sfida degli spareggi sarà così decisiva per decretare l’ultima formazione lombarda promossa in serie B.