Volley, serie C: Iseo sempre sola in vetta

La ventesima giornata del campionato lombardo di serie C della pallavolo consacra le formazioni bresciane ai vertici delle classifiche, sia quella maschile che quella femminile.

Femminile

Tra le donne, la Leonessa Iseo prosegue senza intoppi la scalata alla B2 vincendo sul campo del Credaro per 3-0 (23-25, 22-25, 21-25). Restano rassicuranti i 6 punti di vantaggio sulle inseguitrici. Ma tiene il passo la Zizioli Fontana Real Volley che in casa batte Binasco per 3-1 e si conferma al secondo posto. Fatta eccezione per un avvio difficile, dopo aver perso il primo set, le bresciane vincono facilmente contro le bergamasche (19-25, 25-15, 25-18, 25-14). Vittoria sofferta e combattutissima per l’Ecoexport Vallesabbia sul campo del Gussola. L’illusione di una partita senza storia dura solo un set, poi le valsabbine hanno la pazienza di imporsi ai vantaggi nei set successivi (18-25, 38-36, 25-27, 24-26). Terzo posto confermato e lotta per i play off sempre più intensa.

Sconfitta inattesa invece per l’Ateam Collebeato che cade sul campo del San Genesio per 3-1 (25-22, 25-22, 23-25, 25-21), mentre il Millenium si arrende a Bolgare per 3-0 25-15, 25-19, 25-20).

Maschile

Nel torneo maschile, la Tecnoace non molla, ma Grassobbio non sbaglia un colpo. I bergamaschi restano in testa alla classifica, con 3 punti di vantaggio sui bresciani. La compagine valsabbina vince in rimonta contro Gorgonzola (20-25, 25-20, 25-18, 25-15), ma pur non recuperando punti sulla capolista, può festeggiare l’allungo sui cugini dell’Effepi Soft Azzano Mella. Infatti l’Azzano, che comunque si conferma terza forza del torneo, perde al tie break il derby con Castiglione, rimontando 2 set di svantaggio ma cadendo al quinto (26-24, 26-18, 21-26, 16-25, 15-13). Per Castiglione sono invece 2 punti preziosi nella corsa alla salvezza.

Classifiche

Girone A maschile: Grassobbio 52; Tecnoace Villanuova 49; Effepi Azzano Mella 46; Missaglia 41; Almavilla 38; Pizzighettone, Merate 35; Crema 24; Gorgonzola, Casalmaggiore, Castiglione 23; VeroVolley 15; Brugherio 11; Valgandino 7.

Girone A femminile: Leonessa Iseo 52; Real Volley 46; Ecoexport Vallesabbia 45; Bolgare 38; Vescovato 37; Intermedia Medole, Ateam Collebeato 36; Binasco 35; Faprosid Cologne 26; Credaro 21; Psg San Genesio 20; Gussola 16; Martinendo 8; Millenium 4.